Россия 27 раз ударили дронами-камикадзе. Также они еще более 500 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Впрочем, украинская армия продолжает держать позиции и иногда проводят активные действия.
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