Россия 27 раз ударили дронами-камикадзе. Также они еще более 500 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Впрочем, украинская армия продолжает держать позиции и иногда проводят активные действия.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении Россия 2 раза атаковала позиции ВСУ в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются.

Продолжаются боевые действия возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении происходит бой с российскими войсками вблизи Песчаного. Ситуация там, к счастью, контролируемая.

Продолжается столкновение возле Песчаного: смотрите на карте

На Лиманском направлении россияне активно атакуют неподалеку Грековки, Макеевки и Торского. Всего там продолжается сейчас 7 боестолкновений. Ситуация также под контролем ВСУ.

7 боевых столкновений продолжаются на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении продолжаются 2 российских штурма позиций Сил обороны Украины возле Выемки и Раздоловки.

Россияне штурмуют Выемку и Раздоловку: смотрите на карте

На Краматорском направлении с начала суток 17 июня уже зафиксировано 2 безуспешных для России боевых столкновения возле Клещеевки.

Россияне безуспешно атаковали вблизи Клещеевки: смотрите на карте

На Покровском направлении российские войска совершили уже 14 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций, 1 из которых в сторону Новоалександровки отбито. Сейчас продолжаются боевые действия белые Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. У последнего населенного пункта россияне наиболее активен.

На Покровском направлении продолжаются бои: смотрите на карте

На Кураховском направлении войска России пытаются прорвать украинскую оборону неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. 4 российские атаки украинскими защитниками успешно отражены. Сейчас еще продолжается штурм у Красногоровки.

Продолжается столкновение у Красногоровки: смотрите на карте

На Ореховском направлении Россия безуспешно пыталась вытеснить воинов ВСУ у Роботино и Малой Токмачки.

Россияне штурмовали позиции ВСУ возле Роботино и Малой Токмачки: смотрите на карте

На других направлениях обстановка существенно не изменилась.