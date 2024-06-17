Россия 27 раз ударили дронами-камикадзе. Также они еще более 500 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты. Впрочем, украинская армия продолжает держать позиции и иногда проводят активные действия.

Смотрите также Враг вынужден оттягивать артиллерию: чем россияне бьют на Бахмутском направлении

Какова ситуация на фронте

Продолжаются боевые действия возле Волчанска: смотрите на карте

Продолжается столкновение возле Песчаного: смотрите на карте

7 боевых столкновений продолжаются на Лиманском направлении: смотрите на карте

Россияне штурмуют Выемку и Раздоловку: смотрите на карте

Россияне безуспешно атаковали вблизи Клещеевки: смотрите на карте

На Покровском направлении продолжаются бои: смотрите на карте

Продолжается столкновение у Красногоровки: смотрите на карте

Россияне штурмовали позиции ВСУ возле Роботино и Малой Токмачки: смотрите на карте