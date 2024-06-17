Росія 27 разів вдарили дронами-камікадзе. Також вони ще понад 500 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти. Втім, українська армія продовжує тримати позиції та подекуди проводять активні дії.

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Яка ситуація на фронті

Тривають бойові дії біля Вовчанська: дивіться на карті

Продовжується зіткнення біля Піщаного: дивіться на карті

7 бойових зіткнень тривають на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Росіяни штурмують Виїмку та Роздолівку: дивіться на карті

Росіяни безуспішно атакували поблизу Кліщіївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку тривають бої: дивіться на карті

Триває зіткнення біля Красногорівки: дивіться на карті

Росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Роботиного та Малої Токмачки: дивіться на карті