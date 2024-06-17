Ця дорога є найважливішою ціллю усіх російських наступальних дій у цьому районі. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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"Дорога між Костянтинівкою та Покровськом. Вихід до неї на повній її протяжності, а не просто її перерізанні. Перерізання – це на першому етапі. На мою думку, це найважливіша ціль усіх російських наступальних дій у цьому районі, починаючи від Часового Яру, закінчуючи напрямком на Покровськ", – сказав він.

Існує небезпека

Давид Шарп зазначив, що прорив під Очеретино, який відбувся, але був призупинений, становить та буде становити небезпеку з погляду перспектив подальшого просування. Він не зрізається, тому ця небезпека продовжує існувати.

Як і небезпека відходу у сторони. Тобто якщо російському командуванню приходить ідея, наприклад, атакувати не напрямок, а відходити у сторони так, щоб змусити українські війська, які обороняються південніше або північніше, відступити. Є виступ північніше Очеретиного. У них є можливості наступати з погляду конфігурації лінії фронту,

– пояснив він.

Усе залежить від наявності резервів, від того, наскільки загарбники можуть передбачити дії ЗСУ. Однак це основна ділянка на фронті, де ворог має перспективи, якщо не втримати там фронт, вважає військовий оглядач з Ізраїлю.

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