Заметим, что ранее советник главы Офиса Президента Алексей Арестович утверждал, что Путин уже в пятый раз обновлял сроки, когда необходимо захватить Донецкую область. На этот раз – дедлайн до конца октября.

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Российские пропагандисты врут о ситуации в Бахмуте

Институт изучения войны проанализировал информацию, распространяемую российскими пропагандистскими медиа и мильблогерами. В ISW считают, что россияне врут об успехах вокруг Бахмута, чтобы скрыть свои поражения на Юге и на северо-востоке страны.

К примеру, 20 октября в пропагандистском издании RIA опубликовали карту, на которой показано, что оккупанты контролируют большую часть Бахмута. Однако до этого разные российские источники распространяли информацию, что их войска действуют по всему Бахмуту.

В Институте изучения войны ссылаются на слова российского мильблогера и говорят, что украинские защитники начали контрнаступление Иванграда вблизи Бахмута. По всей вероятности, они сделали это для того, чтобы сдержать вагнеровцев, пока украинские ударные группы будут переориентировать войска на Бахмутском направлении.

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"Экологическая катастрофа": эксперт оценил ситуацию на Донбассе

Военный эксперт Олег Жданов считает, что на Донецком направлении ужасная ситуация для экологии. По его словам, российские захватчики не забирают тела своих павших "собратьев".

Трупный яд от разлагающихся тел попадает в воды, этот запах разносится, животные травятся уже этим разложенным мясом. Там просто ужасная картина,

– подчеркивает эксперт.

По данным одной из европейских экологических организаций, в Донецкой области ситуация критическая. Есть большая угроза экологической катастрофы, ведь тела мертвых российских солдат просто гниют и разлагаются.

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