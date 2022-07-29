Об этом рассказали воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Защитники предоставляют местным жителям, натерпевшимся ужасов оккупации, все необходимое, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы.

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ВСУ освободили село не Донбассе

В 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха рассказали, что наконец-то могут сообщить об окончательном освобождении села от российских оккупантов на Донецком направлении. Его зачистили воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Сейчас село больше похоже на призрак: "мертвая" военная техника, разбитые дома и страшные воспоминания гражданского населения,

– заметили бойцы.

Местная жительница рассказала, что воины княжеской бригады не допускают в деревне гуманитарной катастрофы.

"Военные раздали продукты, медикаменты и вещи первой потребности, которые имели сами", – вспоминает женщина.

Защитники поблагодарили все организации и неравнодушных украинцев, которые не остались в стороне от общей беды.

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