Россияне продолжают игнорировать законы и обычаи войны и используют тактику террора. Они наносят удары не только по нашим военным, но и по гражданским объектам нашего государства.

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Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Кроме этого, вчера российские оккупанты нанесли по Украине очередной авиационный удар, применив ударные БпЛА. Наши защитники уничтожили все "Шахеды", однако в результате падения обломков есть раненые среди гражданского населения. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части и здание отдела полиции.

Также в результате авиаудара управляемыми авиационными бомбами по жилому кварталу города Берислав и селах Бериславского района Херсонской области погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В целом авиационные удары получили Луганская, Донецкая и Херсонская области. Зато под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Главное о ситуации на фронте

На Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты пытаются атаковать возле Надежды и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника. Также украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку – за сутки было отбито 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия, были отражены 20 атак врага.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах 4 населенных пунктов.

В Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции.

В Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери оккупантов. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава врага. В то же время подразделения ракетных войск поразили 3 состава боеприпасов, 6 артиллерийских средств и радиолокационную станцию ПВО противника.