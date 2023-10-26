Россияне продолжают игнорировать законы и обычаи войны и используют тактику террора. Они наносят удары не только по нашим военным, но и по гражданским объектам нашего государства.
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Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Кроме этого, вчера российские оккупанты нанесли по Украине очередной авиационный удар, применив ударные БпЛА. Наши защитники уничтожили все "Шахеды", однако в результате падения обломков есть раненые среди гражданского населения. В городах Славута и Нетешин Хмельницкой области повреждены 11 многоквартирных и 9 частных домов, 2 учебных заведения, 2 пожарно-спасательные части и здание отдела полиции.
Также в результате авиаудара управляемыми авиационными бомбами по жилому кварталу города Берислав и селах Бериславского района Херсонской области погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В целом авиационные удары получили Луганская, Донецкая и Херсонская области. Зато под артиллерийским огнем оказались более 130 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Главное о ситуации на фронте
- На Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
- На Лиманском направлении оккупанты пытаются атаковать возле Надежды и Макеевки Луганской области.
- На Бахмутском направлении украинские воины отразили 10 атак противника. Также украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку – за сутки было отбито 15 атак врага.
- На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия, были отражены 20 атак врага.
- На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах 4 населенных пунктов.
- В Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции.
- В Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.