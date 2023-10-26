09:23, 26 октября

В СНБО констатировали, что враг не останется безнаказанным, если и в дальнейшем будет атаковать энергоинфраструктуру.

"Мы на все должны отвечать. И наш ответ будет очень мощным", – сказал секретарь Данилов.