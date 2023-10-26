Четвер, 26 жовтня, вже шістсот десята доба від початку широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Зеленський звернувся до українців
Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Він розповів, що упродовж дня Україна отримала відразу два важливих пакети з допомогою. Окрім того, президент зауважив, що взяв участь у роботі Європейської ради. Вона готує важливі для України рішення.
Міжнародні зустрічі Залужного
Валерій Залужний зустрівся з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Разом вони обговорили ситуацію на полі бою, найважчі ділянки фронту та потреби ЗСУ.
Росіяни вбили місцевого жителя на Херсонщині
Російські окупанти скинули 4 керовані авіабомби на Тягинці на Херсонщині. На жаль, загинув чоловік.
Окупанти обстріляли Херсон
Російські окупанти вкотре обстріляли Херсон. Ворог вдарив по житлових будинках Дніпровського району міста. На щастя, даних про постраждалих не надходило.
Данія оголосила про потужний пакет допомоги
Данія оголосила про новий пакет допомоги для України. Цього разу він – на понад 522 мільйони доларів
Де окупанти зосередили багато військ
На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти тримають до 100 тисяч окупантів. Водночас окупанти не змогли досягнути жодного успіху.
Що відбувається на фронті
Генштаб ЗСУ оновив дані про ситуацію на фронті. Повідомляють, що ворог перегруповується на Запорізькому та Шахтарському напрямку. Українські сили оборони йдуть вперед на Бахмутському напрямку.
Прем'єрка Данії розкритикувала Орбана
Матте Фредеріксен – прем'єрка Данії – розкритикувала дії Віктора Орбана. Вона наголосила, що її країна стоїть "пліч-о-пліч з Україною". Фредеріксен засудила те, що Угорщина блокує допомогу для України.
Данія виділила колосальний пакет допомоги
Данія оголосила про новий пакет допомоги для України. Цього разу сума колосальна – понад півмільярда доларів. Зокрема, туди увійшли танки, боєприпаси і дрони.
Орбан пояснив, чому досі підтримує контакти з Путіним
Віктор Орбан заявив, що досі підтримує контакти з диктатором Володимиром Путіним тому, що має "мирну стратегію", натомість "вони" мають стратегію війни. Хто такі "вони", Орбан не уточнив.
Окупанти "атакують" українців цинічними СМС
Російські окупанти розсилають українцям цинічні СМС. У них за гроші пропонують здати позиції героїв ЗСУ.
Орбан пропонує Україні угоду
Віктор Орбан 26 жовтня на засіданні Європейської ради у Брюсселі заявив, що Угорщина готова укласти угоду з Україною, подробиці якої він не озвучив. Мовиться про блокування 500 мільйонів євро військової допомоги від ЄС.
Ігнат розповів про тактику росіян під час атак дронами
Окупанти регулярно вдаються до нових тактичних прийомів під час запусків ракет та дронів-камікадзе. Вони намагаються оминути українську ППО. Лише за вересень Росія запустила близько 500 "Шахедів".
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Данії
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обговорили важливість подальшої довготермінової макроекономічної підтримки України та узгодили майбутні спільні кроки в регіональних і глобальних форматах.
Ворог атакував Херсон
Війська Росії з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон, завдавши удару по прибережних зонах міста, повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Данілов підтвердив формування батальйону "Сибір"
Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи формування у ЗСУ батальйону "Сибір", що повністю складається із громадян Росії, заявив, що на боці України воюють дуже багато представників Росії.
Для Києва зроблять мапу провайдерів на вирпадок блекауту
В Україні розробляють мапу провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень. Найближчим часом проєкт буде доступним для жителів Києва.
У виконуючої обов'язки Сумського міського голови Юлії Павлик проводять обшуки
У Сумській міській раді проводять обшуки у виконуючої обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик, перевіряють факт привласнення бюджетних коштів. Узагалі повідомляють про 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.
Вигадки Кремля про втрати України
Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що російські військові збили 24 українських літаки за 5 днів. Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов наголосив, що це – брехня.
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв інформує, що українська армія на Півночі мінує та знищують об'єкти, які може використати противник. Зокрема, йдеться про мости.
В України немає підтверджень того, що російська ППО може збивати американські ракети ATACMS, про що наголосили в ПС Збройних Сил. Вочевидь, заяви Кремля є брехливими.
Атака на АЕС
Хмельницька АЕС була мішенню для російських дронів під час обстрілу 25 жовтня. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Однак завдяки роботі ППО вдалось уникнути фатальних наслідків.
У ГУР розповіли про підрив авто з російськими спецслужбовцями в окупованому Бердянську 23 жовтня.
Сталося це на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який ворог перетворив на місце своїх таємних зустрічей. Серед підірваних – воєнний злочинець, який катував українців.
Невдовзі Україна наростить власне виробництво снарядів. Приватні компанії замовили обладнання для виробництва боєприпасів – його вже монтують на підприємствах, про що повідомив секретар РНБО Данілов.
У РНБО констатували, що ворог не залишиться непокараним, якшо й він надалі буде атакувати енергоінфраструктуру.
"Ми на все маємо відповідати. І наша відповідь буде дуже потужною", – сказав секретар Данілов.
Російські кораблі-ракетоносії продовжують фіксувати в Чорному морі. В ОК "Південь" попереджають, що ворог може готуватися до атак на енергоінфраструктуру. Зокрема, використовувати задля цього ракети типу "Калібр" та Х-101.
Внаслідок атаки окупантів на Бериславський район на Херсонщині ввечері 25 жовтня загинула дитина 2010 року народження. Ще троє осіб, серед яких теж є дитина, дістали поранення.
Секретар РНБО Олексій Данілов про атаку Росії на район Хмельницької АЕС: "На превеликий жаль, деякі уламки спричинили пошкодження і були певні проблеми. Я хочу сказати, що це традиційна російська "лякачка", коли вони лякають увесь світ або атомною зброєю, або якимось атомним інцидентом. Це варвари. До цього вже треба якось звикати".
За добу між Збройними Силами та загарбниками відбулося 78 зіткнень. У командуванні нашої армії наголошують, що захисники відбили понад 50 атак. Водночас ворог здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ ЗСУ та населених пунктах.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявила, що окупанти почали переміщувати свою техніку поблизу залізничних станцій у Криму. Вони бояться атак з боку України.
"Маневрування силами та засобами – це вже така стала забава росіян. Зокрема, в нашій зоні відповідальності, тобто навпроти наших підрозділів, ми спостерігаємо це фактично постійно", – додала вона.
Втрати Росії на фронті
У Генштабі повідомляють, що на цей ранок відомо про 297 120 бійців противника, що стали "двохсотими" від початку вторгнення. Лише за минулу добу Збройні Сили ліквідували 810 окупантів та 29 танків.
Австралія розмістила в Німеччині літака E-7A Wedgetail, який має захистити міжнародний потік допомоги Україні. Це був запит США.
Невдачі ворога в районі Авдіївки
Інститут вивчення війни пише, що за 10 днів шалених штурмів Авдіївки на Донеччині загарбники лише втратили чимало особового складу й техніки та не досягли жодних успіхів. Зокрема, під час "наступів" ворог втратив такі транспортні засоби, як БМП-1, БМП-2, МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортери БТР тощо.
Загалом Молдова видала Україні 35 громадян, які незаконно перетнули кордон у період від 24 лютого 2022 року до 1 жовтня 2023 року.
Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон відповів, що підтримує нашу державу, але разом з тим працює над певними "умовами" щодо військової допомоги для ЗСУ: "Ми всі підтримуємо... У нас будуть умови щодо цього, над якими ми працюємо".
Член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін зробив заяву про "альтернативну мобілізацію". За його словами, можна було б подати законопроєкт, у якому запропонувати мобілізовувати не лише до лав ЗСУ, а також, скажімо, на підприємства військово-промислового комплексу, де бракує людей.
Президент Володимир Зеленський опублікував відео, на якому дрони наших захисників на Таврійському напрямку завдають шалених втрат окупантам.
Як дрони ЗСУ атакують ворога: дивіться відео