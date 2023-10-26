01:20, 26 жовтня

Член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін зробив заяву про "альтернативну мобілізацію". За його словами, можна було б подати законопроєкт, у якому запропонувати мобілізовувати не лише до лав ЗСУ, а також, скажімо, на підприємства військово-промислового комплексу, де бракує людей.