Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне нанесли 54 авиационных удара, привлекли для поражения 1098 дронов-камикадзе и осуществили почти 3700 обстрелов.
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Какова ситуация на разных направлениях фронта
- На Харьковском направлении российская армия осуществила четыре атаки в районе Волчанска. Также оккупанты нанесли авиаудар возле Колодезного и Каменки.
- На Купянском направлении враг дважды наступал в направлении Новой Кругляковки, но получил там отпор.
- На Лиманском направлении защитники отбили за сутки 19 штурмов на свои позиции у Твердохлебового, Копанок, Редкодуба, Грековки, Торского и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки. Сейчас на этом направлении продолжается два боестолкновения.
- На Северском направлении россияне 6 раз атаковали вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, одно боестолкновение еще продолжается.
- На Краматорском направлении состоялись вражеские атаки в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек. Украинские подразделения отбили 6 атак.
- На Торецком направлении зафиксировано 6 боестолкновений. Враг пытался вести штурм позиций Сил обороны в районах Торецка, Петровки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Покровском направлении противник совершил 44 атаки в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Попового Яра. Украинские бойцы отбили 40 штурмов, а четыре боевые столкновения продолжаются. Враг нанес авиаудары по Попову Яру, Шевченко Первому, Сухому Яру, Новоукраинке, Запорожье и Покровске.
На самом горячем направлении фронта защитники уничтожили за сутки 151 оккупанта, из которых 84 – безвозвратно. Также обезврежены четыре автомобиля, средство спутниковой связи, 8 мест укрытия противника, 10 мотоциклов, миномет и пять БпЛА.
- На Новопавловском направлении защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Багатира, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя, семь боестолкновений еще продолжаются. Авиаудары враг нанес по Новодаровке и Бурлацкому.
- На Гуляйпольском направлении россияне наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по Гуляйполю.
- На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Лукьяновского. Новоандреевка оказалась под ударом вражеских КАБов.
- На Приднепровском направлении вражеские подразделения хотели продвинуться вперед, но украинские защитники отбили атаку. Под авиаударом оказалась Одрадокаменка.
- На Курском направлении за сутки произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Противник сбросил 32 управляемые бомбы и совершил 196 артиллерийских обстрелов.
Генштаб ВСУ за весомые достижения отмечает воинов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 27 Печерского полка Национальной гвардии Украины.