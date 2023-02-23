Под Угледаром "казачий отряд" оккупантов отказывается от наступления из-за потерь, – Генштаб

Россия продолжает наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Однако Вооруженные Силы Украины мощно дают отпор захватчикам.

За прошедшие сутки наши военные отбили около 90 атак российского врага. В то же время оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов.

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Какая сейчас ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Враг обстрелял из минометов и артиллерии населённые пункты Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарне и Бологовка.

ситуация остается без существенных изменений. Враг обстрелял из минометов и артиллерии населённые пункты Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них – Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарне и Бологовка. На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Малоилинивка, Бахмут. Активно ведет воздушную разведку для коррекции огня артиллерии. Обстреам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

враг продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Малоилинивка, Бахмут. Активно ведет воздушную разведку для коррекции огня артиллерии. Обстреам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населённых пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населённых пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка и Каменское – Запорожской и Вышетарасовка и Марганец в Днепропетровской области.

огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка и Каменское – Запорожской и Вышетарасовка и Марганец в Днепропетровской области. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали город Херсон, а также Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка.

Принудительная паспортизация

Захватчики продолжают проводить принудительную паспортизацию среди украинцев. Жителям Новой Каховки с 19 февраля приходят сообщения агитационного характера о работе в городе миграционной службы.

После потерь под Угледаром оккупанты отказываются воевать

В связи с провалом наступления и значительными потерями под Угледаром, личный состав добровольческого так называемого "казачьего отряда", приданного 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях.

Мощные удары ВСУ по оккупантам

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

Кроме того, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и состав боеприпасов.

Напомним, что в целом украинские защитники ликвидировали уже 145 060 захватчиков. Потери в технике: