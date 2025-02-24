Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
К теме За сутки произошло 80 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении, – сводка Генштаба
Какая ситуация на фронте на вечер 24 февраля
- На Харьковском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Купянском направлении противник 11 раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Петропавловки и Загрызово. Украинские защитники отбили восемь атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются.
- На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев неподалеку населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.
- На Краматорском направлении пока зафиксировано одно боестолкновение вблизи Ступочек.
- На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Торецка и Крымского. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.
- С начала этих суток, на Покровском направлении, россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.
- На Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого.
- На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя. Авиационному удару управляемыми бомбами подвергся населенный пункт Гуляйполе.
- На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, атаковал в направлении Каменского.
- На Приднепровском направлении наши войска отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое.
- Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 11 штурмов позиций украинских подразделений, нанес 21 авиационный удар 26 управляемыми бомбами и совершил 329 артиллерийских обстрелов, в частности 16 из них – с РСЗО.
- На Северском направлении противник наступательных действий не проводил.
- На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.