ВСУ имеют преимущество на важных направлениях, тогда как темпы оккупантов замедлились, – аналитики ISW

Российские войска продолжают активные наступательные действия вдоль всей линии фронта и кое-где имеют успехи. Кремль пытается оттеснить украинские силы от границы и продвинуться вглубь Донецкой области.

Об изменении обстановки на карте боевых действий информируют аналитики Института изучения войны (ISW).

Как изменилась карта фронта по состоянию на 25 февраля?

Успехи вражеской армии аналитики зафиксировали на севере Сумской области. Там оккупанты атаковали на северо- и юго-восток от города.

Россияне продолжили наступление и на севере Харьковской области, в частности в районе Волчанска, Вильчи, Симиновки, Старицы, Графского и Волчанских Хуторов, но подтвержденного прогресса не достигли. По данным экспертов, вражеское войско на этом направлении целится беспилотниками в легкую технику Сил обороны.

В районе Большого Бурлака наземной активности за последние сутки не наблюдалось.

На Купянском направлении враг продолжает безуспешно сунуть вблизи Кутковки, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Глушковки и в направлении Купянск-Узловой. В этом районе, по данным представителя украинской бригады, для штурмов противник использует мотоциклы и вездеходы – легкую бронированную технику.

Наступательные операции противника также продолжаются и на Боровском направлении, впрочем аналитики отметили, что изменений на карте не произошло.

Зато продвижение вражеских войск зафиксировано на Славянском направлении. Оккупанты приблизились к украинским позициям к западу от Северска. В то же время российские военкоры пишут о якобы захвате Липовкм и Никифоровки и продвижение к центральной Кривой Луки, на юг от Резниковки и на запад от Никифоровки. Официального подтверждения таких заявлений сейчас нет.

Между тем другой российский милблогер сообщил о снижении темпов продвижения армии России на Лиманском направлении. Это связано с якобы проблемы со связью, которые являются ключевым элементом управления огнем, эвакуации и координации штурмовых действий.

Украинские войска в ночь на 24 февраля ударили по российским военным объектам на оккупированной Донетчине – удару подверглось скопление российских военных сил вблизи Торского.

Преимущество на тактическом направлении Константиновка-Дружковка имеют Силы обороны Украины. Защитники продвигались на северо-восток от Иванополья, что на юго-восток от Константиновки, одновременно нанеся сокрушительный удар по позициям врага на северо-востоке Константиновки. Тогда как оккупанты атакуют украинские позиции в Веролюбовке. Представитель украинской бригады, которая работает в районе Часов Яр, заметил, что враг использует танки для прикрытия российской пехоты и ударов по украинским силам.

Также безуспешные наступления российской армии аналитики фиксируют в тактическом районе Доброполье и на Покровском направлении. Вражеские войска под покровом тумана пытались атаковать Покровск со всех сторон, впрочем Силы обороны приспособились к такой тактике и успешно дают отпор оккупантам. 24 февраля украинцы вбили по российскому военному командно-наблюдательному пункту вблизи Удачного и пункту управления БпЛА вблизи Покровска.

На Новопавловском и на Александровском направлениях продвижений врага не зафиксировано.

Тем временем на Гуляйпольском направлении враг имел определенные успехи. Министерство обороны России заявило, что российские войска якобы захватили Рождественку, а российский милблогер утверждал, что российские войска якобы продвинулись на запад от Железнодорожного. В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска нанесли удар по скоплению российских военных сил вблизи Староукраинки.

24 февраля оккупационные войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

На Херсонском направлении российская и украинская сторона продолжают проводить ограниченные наземные атаки, впрочем продвижений ни одного войска не зафиксировано.

