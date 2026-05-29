ВСУ продвинулись на Харьковщине и Донетчине, несмотря на атаки россиян: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска продолжают наступать на фронте с ограниченными продвижениями. В то же время украинские защитники имели успехи на Великобурлукском и Александровском направлениях.

Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW) за 28 мая.

Какая ситуация на фронте?

ISW проанализировал геолокационные данные, которые свидетельствуют, что российские войска якобы продвинулись на севере Сумщины. Аналитики заявили, что враг якобы захватил Поповку и Высокое. к тому же мог инфильтроваться в северную часть Новодмитровки. Другие атаки россиян в области закончились без успеха для них.

На Харьковской области украинские войска удерживают позиции у Волчанска, Лимана и Прилипки, а также половину Вильчи. Однако, по данным аналитиков, оккупанты могли продвинуться более чем на 3 километра восточнее Волчанска.

Кроме того, украинские контратаки позволили освободить Отрадное и прилегающие районы, говорится в отчете.

На Купянском и Боровском направлениях 28 мая продолжались российские атаки, однако без продвижения вперед.

В Константиновке, что на Донецкой области, российская армия пыталась инфильтроваться в город, однако существенного продвижения не достигла. Геолокационные кадры подтвердили, что ВСУ удерживают позиции на юге Константиновки вопреки заявлениям России.

Изменения на фронте по состоянию на 29 мая / Карты ISW

На Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях российские захватчики также не достигли результатов. А вот ВСУ имели продвижение в направлении Александровки, в районе села Толстое.

На Запорожье россияне только пытались инфильтроваться вблизи Гуляйполя и атаковали у Орехова.

На Херсонской области противник вел ограниченные наступательные действия вблизи острова Белогрудый, но без продвижения, заверили аналитики.

Ситуация на фронте по состоянию на 29 мая / Карты ISW

К слову, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что Украина на фронте переходит к новой тактике: атаковать силы врага еще до их выхода на передовую. Речь идет об ударах не только по отдельным целям, а об уничтожении системы логистики и обеспечения российских войск.

Генерал армии считает, что к такой тактике прибегают поздно, но это позитивный сигнал.