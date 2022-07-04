В частности, россияне безуспешно пытались идти штурмом по отдельным направлениям Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Об актуальной ситуации на фронте на 18:00 4 июля рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Ситуация в горячих точках 4 июля

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают стрелять из артиллерии по областному центру и населенным пунктам на севере, северо-востоке и востоке от города. Зафиксирован также вражеский ракетный удар вблизи Петровки.

Вместе с тем украинские защитники и защитницы жестоко разрушили попытку штурмовых действий оккупантов в направлении Сосновки и отбросили захватчиков назад, на занятые ими ранее позиции.

Пытаясь хоть как-то нарушить логистическое обеспечение украинских подразделений Сил обороны, противник осуществил дистанционное минирование недалеко от населенного пункта Черкасские Тишки. В этом направлении продолжается контрбатарейная борьба.

На Славянском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение. Нанесли артиллерийские обстрелы вблизи Долины, Дибровного, Богородичного, Мазановки, Сухой Балки, Краснополья, Вернополья и Великой Камышевахи.

Кроме того, Богородичное и Дубровное пострадали от ракетных ударов противника. Захватчики ведут штурмовые действия в направлении Мазановки и имеют там частичный успех.

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На Донецком направлении враг сосредоточил свои основные усилия на огневом поражении позиций украинских подразделений, осуществлял воздушную разведку с помощью "Орлан-10" вблизи Павлограда и Покровска.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского, нанесли авиационный удар неподалеку от Татьяновки. При этом штурмовые действия врага в Белогоровке украинские защитники и защитницы успешно отбили – захватчики были вынуждены отойти.

На Бахмутском направлении зафиксирован огонь противника из ствольной артиллерии вблизи Спорного, Берестового и Вершины. По последнему населенному пункту оккупанты нанесли еще и авиационный удар.

Вместе с тем наши воины заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и безуспешной попытки вести разведку боем в направлении окрестностей населенного пункта Берестового.

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Что происходит на остальных направлениях

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях враг продолжал стрелять из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии разграничения. Зафиксирован авиационный удар противника по району населенного пункта Терновка.

На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области.

Тем временем на Волынском и Полесском направлениях ситуация значительных изменений и дальше не претерпела. Подразделения ВС Беларуси продолжают фортификационное оборудование своих оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.

Вместе с тем в акватории Черного моря к ракетным ударам по объектам на территории Украины готовы три вражеских носителя высокоточного оружия. Общий залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

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