Об этом 24 Каналу рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, на Лимано-Купянском направлении находятся и десантные, и мотострелковые подразделения захватчиков.

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Эту группировку можно считать более-менее профессиональной. Ее основу составляют подразделения из регулярной российской армии.

Оккупанты маневрируют силами и средствами. Пытаются где-то выстроить оборону, как на Бахмутском направлении, где хотят контратаковать и перехватить инициативу как на Лимано-Купянском направлении,

– заметил Череватый.

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Планы оккупантов потерпели фиаско

Как отметил Череватый, оккупанты планировали осуществить большое наступление на фронте в течение зимы – в начале весны 2023 года. Однако совершенно ничего не удалось. Все из-за значительных потерь в личном составе.

Даже более-менее профессиональные подразделения российских оккупантов имеют значительное количество мобилизованных, которые плохо обучены и слабо экипированные. Мотивация у таких "военных" тоже на низком уровне.

Это можно увидеть из пленных, которых захватили на фронте, из разных подразделений – и из регулярной армии, и из так называемых частных военных компаний. Главный элемент – криминал или человек, связанный с ним. Там четкий портрет. Человек, живущий в плохих условиях; который плохо питается, плохо мотивирован и т.д.

– рассказал Череватый.

Потери российской армии: коротко