Про це 24 Каналу розповів речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, на Лимано-Куп'янському напрямку перебувають і десантні, і мотострілецькі підрозділи загарбників.
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Це угруповання можна вважати більш-менш професійним. Його основу складають підрозділи з регулярної російської армії.
Окупанти маневрують силами та засобами. Намагаються десь вибудувати оборону, як на Бахмутському напрямку, десь хочуть контратакувати та перехопити ініціативу як на Лимано-Куп'янському напрямку,
– зауважив Череватий.
Дивіться розмову з Сергієм Череватим на ютубі 24 Каналу
Плани окупантів зазнали фіаско
Як наголосив Череватий, окупанти планували здійснити великий наступ на фронті упродовж зими – на початку весни 2023 року. Однак абсолютно нічого не вдалося. Все через значні втрати в особовому складі упродовж повномасштабної війни
Навіть більш-менш професійні підрозділи російських окупантів мають значну кількість мобілізованих, які погано навчені та слабо екіпіровані. Мотивація у таких "військових" теж на низькому рівні.
Це можна побачити з полонених, яких захоплюють на фронті, з різних підрозділів – і з регулярного війська, і з так званих приватних військових компаній. Головний елемент – кримінал або людина, яка пов'язана з ним. Там чіткий портрет. Людина, яка живе в поганих умовах, погано харчується, погано вмотивана тощо,
– розповів Череватий.
Втрати російської армії: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення російські загарбники зазнали колосальних втрат серед особового складу та військової техніки.
- Так, з 24 лютого 2022 року Сили оборони України знищили 235 020 загарбників. До прикладу, за 23 лютого на "концерт Кобзона" відправилися ще 540 одиниць особового складу загарбників.
- Також Росія втратила 4089 танків, 7983 бойових броньованих машин, 4385 артилерійських систем, 672 РСЗВ, 3693 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 414 засобів ППО, 315 літаків, 310 гелікоптерів тощо.