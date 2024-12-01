Враг использует в основном пехотные группы, которыми как штурмует позиции, так и пытается заходить в тыл к нашим защитникам. Представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин рассказал 24 Каналу, что также иногда захватчики пытаются использовать механизированную технику для штурмов.

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"К нашему счастью, россиянам это не удается. Недавно был штурм из нескольких единиц техники противника, которая была уничтожена на подступах к Каналу. Часть была подорвана на наших минных заграждениях, часть – была сожжена нашими дронами", – сказал он.

Группы, которые попадают в тыл украинских военных, фактически блокируют сами себя, поскольку они не могут получить поставки в достаточном объеме. Оккупантам только сбрасывают что-то беспилотниками. Они очень быстро себя обнаруживают, после чего уничтожаются.

Часов Яр штурмуют регулярные части вооруженных сил России. Они готовятся для наступательных действий в городской полосе, в полях.

Сложные бои за Часов Яр

Андрей Полухин отметил, что враг пытается продвинуться в Донецкой области по административной границе, это его цель. Однако главное, что украинские бойцы останавливают захватчиков.

Ситуация за последнюю неделю действительно стала для нашей обороны хуже. Они начали сильнее штурмовать. Но надо понимать, что бои за Часи Яр происходят уже почти год, даже чуть больше,

– подчеркнул он.

К сожалению, россияне смогли оккупировать микрорайон Канал, который они разрушили, когда захватывали. Линия обороны с лета 2024 года проходит по сооружению по каналу Северский Донец – Донбасс. Это очень хорошее сооружение, которое играет важную роль в обороне. Оно довольно широкое. Все, что там движется, очень хорошо видно с наших дронов.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

"Враг не использовал с лета большие пехотные штурмы. Это были именно малые пехотные группы, которые сначала просто штурмовали позиции наших парней. Теперь они еще и пытаются зайти в тыл", – добавил представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

По его мнению, когда снег выпадет, это особо не повлияет на события на фронте. Ведь как ВСУ, так и российские оккупанты воюют уже не первую зиму, поэтому они адаптированы к боевым действиям в различных условиях. Поэтому улучшение или ухудшение ситуации из-за погодных условий не ожидается.