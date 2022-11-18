Украинские защитники мощно ВСУ мощно накрывают противника. Огонь ведется по всему – по колоннам, штабам, составам, артиллерийским позициям. Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сказал в стриме на ютуб-канале "Фейгин.LIVE", сообщает 24 канал.

Враг цинично обстреливает гражданскую инфраструктуру: карта боевых действий по состоянию на 18 ноября

В настоящее время реализуется сценарий, который идентичен событиям на правом берегу, когда россиян методично выбивали. Советник ОП утверждает, что придет время, и россияне отойдут минимум на 35 километров от левого берега.

Это очень хорошо. Или будут стоять до последнего и будут нести потери, что тоже очень хорошо,

– подчеркивает Алексей Арестович.

Что происходит по другим направлениям

На Запорожском направлении около 6 штурмовых групп в составе по 100 – 120 человек со вчерашнего дня пытались брать Гуляйполе.

"Поддерживали их средства старшего командира, считайте усиленный батальон. Маловато оказалось для каких-то подвигов, получили "по шапке" и уже не дергаются. Стоят больше 12 часов на месте. Перестрелки идут, но без попыток продвижения вперед", - замечает Арестович. Большого наступления не получилось, добавляет он, поэтому понятно, что ни один Покровск не говорится.

Как отмечает советник главы ОП, россияне могли прощупывать нашу оборону, чтобы впоследствии попытаться организовать что-то более серьезное.

"Во-первых, мы готовы. Во-вторых, пока попытка оказалась неудачной. Тактический уровень – невесть что", – акцентирует он.

В районе Угледара ситуация остается напряженной. Однако россияне продолжают нести огромные потери.

От Мариинки до Бахмута – без особых изменений. Российские военные пытаются что-то сделать, но постоянно откатываются назад.

От Белогоровки до Сватового обстановка остается неизменной.

Карта боевых действий от Арестовича: смотрите видео

Возможно ли наступление ВСУ на левобережье Херсона

В американском Институте изучения войны отметили, что ВСУ смогут сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию их новых оборонных линий. Вероятно, российские силы на востоке Херсонской области частично уязвимы "украинской кампании по перехвату" - той, которую ВСУ успешно использовали для возвращения западной части Херсонщины.

Аналитики ISW объясняют, что несколько основных наземных линий связи (GLOC) россиян проходят к другим оккупированным Россией на юге Украины территориям именно через восточную Херсонщину. В частности, говорится о:

южную трассу Т2202 Новая Каховка – Армянск;

юго-восточную трассу Р47 Каховка – Геническ;

а также трассу М14, которая проходит на восток в Мелитополь, Бердянск и Мариуполь.

Ограниченное количество качественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно соединяющих Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокировке,

– подчеркивают специалисты Института изучения войны.

Это поможет ВСУ помешать вражеской армии поставлять оружие на восточную Херсонщину и Юг Украины.