Українські захисники потужно ЗСУ потужно накривають противника. Вогонь ведеться по всьому – по колонах, штабах, складах, артилерійських позиціях. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін.LIVE", повідомляє 24 канал.

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Наразі реалізовується сценарій, який є ідентичним до подій на правому березі, коли росіян методично вибивали. Радник ОП стверджує, що прийде час, і росіяни відійдуть щонайменше на 35 кілометрів від лівого берега.

Це дуже добре. Або стоятимуть до останнього і зазнаватимуть втрат, що теж дуже добре,

– наголошує Олексій Арестович.

Що відбувається на інших напрямках

На Запорізькому напрямку близько 6 штурмових груп у складі по 100 – 120 людей від вчора намагалися брати Гуляйполе.

"Підтримували їх засоби старшого командира, вважайте посилений батальйон. Малувато виявилося для якихось подвигів, отримали "по шапці" і вже не смикаються. Стоять більше ніж 12 годин на місці. Перестрілки йдуть, але без спроб просування вперед", – зауважує Арестович. Великого наступу не вийшло, додає він, тож зрозуміло, що про жоден Покровськ не мовиться.

Як зауважує радник голови ОП, росіяни могли промацувати нашу оборону, щоб згодом спробувати організувати щось серйозніше.

"По-перше, ми готові. По-друге, поки спроба виявилася невдалою. Тактичний рівень – казна-що", – акцентує він.

У районі Вугледару ситуація залишається напруженою. Однак росіяни продовжують зазнавати величезних втрат.

Від Маріїнки до Бахмута – без особливих змін. Російські військові намагаються щось зробити, але постійно відкочуються назад.

Від Білогорівки до Сватового обстановка лишається незмінною.

Карта бойових дій від Арестовича: дивіться відео

Чи можливий наступ ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

В американському Інституті вивчення війни зауважили, що ЗСУ зможуть зірвати зусилля росіян щодо зміцнення й утримання їхніх нових оборонних ліній. Ймовірно, російські сили на сході Херсонської області частково вразливі до "української кампанії з перехоплення" – тієї, яку ЗСУ успішно використали для повернення західної частини Херсонщини.

Аналітики ISW пояснюють, що декілька основних наземних ліній зв'язку (GLOC) росіян проходять до інших окупованих Росією на півдні України територій саме через східну Херсонщину. Зокрема, мовиться про:

південну трасу Т2202 Нова Каховка – Армянськ;

південно-східну трасу Р47 Каховка – Генічеськ;

а також трасу М14, яка проходить на схід до Мелітополя, Бердянська та Маріуполя.

Обмежена кількість якісних автомобільних доріг і залізниць в цьому районі, особливо тих, що з'єднують Крим з материком, створює потенційні "вузькі місця", які можуть виявитися вразливими до зусиль з боку України з їхнього блокування,

– підкреслюють фахівці Інституту вивчення війни.

Це допоможе ЗСУ завадити ворожій армії постачати зброю на східну Херсонщину та Південь України.