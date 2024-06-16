Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, российские оккупанты разворачиваются в районе Угледара Донецкой области.
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Где оккупанты могут усилить наступление
"Вероятнее всего, ближайшее время россияне будут увеличивать наступательные действия на этом участке – Донецк – Волноваха, то есть это Угледар, Курахово. Они, вероятно, планируют в ближайшие недели развернуть серьезные боевые действия именно на этом направлении. Это общее направление на Покровск", – предположил полковник запаса.
Захватчики пытаются решить проблему, которая вскоре у них возникнет. Дело в том, что враг достраивает железную дорогу, которая станет альтернативой Крымскому мосту. Однако там есть мост, до которого наши Силы обороны могут доставать, а значит могут отминусовать его как только враг достроит железную дорогу и отправит по ней технику.
Мы достаем от Угледара до этого моста. У россиян в ближайшее время будет главная задача – срезать или окружить это угледарское вклинение. Вот почему они выходят на Курахово и в последнее время идут серьезные бои за Георгиевку,
– отметил Свитан.
Какое еще направление является опасным
Оккупанты хотят перерезать трассу, по которой идет снабжение угледарского гарнизона. Также для этого враг активизировался в районе Старомайорского и Урожайного. Там захватчики пытаются двигаться на Большую Новоселку, чтобы сразу с юга выйти на Покровск.
"Вообще это направление – беда на всю линию фронта, то есть с юга на Покровск и с запада в сторону Курахово и Карловки. Ближайшие несколько месяцев россияне будут переть здесь", – предположил полковник запаса.
Ситуация на фронте: кратко
- С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили немало живой силы и техники врага. Так, за сутки 15 июня наши защитники ликвидировали 1160 российских захватчиков.
- Оккупанты осуществили ночью штурм позиций украинских воинов возле Красногоровки Донецкой области. Однако потерпели неудачу.
- Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что на Горловском направлении россияне активно используют авиацию и артиллерию. Так, там врагу удалось немного "дорезать линию обороны".