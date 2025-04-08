Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, враг и в дальнейшем хочет оккупировать как можно больше территорий Украины. Но сейчас Россия, вероятно, несколько изменила акценты.

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Чего добивается Россия

Как отметил Мусиенко, по данным Генштаба, в марте произошло более 4000 боевых столкновений. При этом темпы продвижения России самые низкие за несколько последних месяцев. Они лезут, но не достигают результата.

Российская армия меняет свои действия. Сейчас приоритетный вопрос для врага – осуществлять много штурмов и атак, чтобы истощить подразделения Сил обороны Украины. Наши защитники не дают развернуться и прорваться врагу удачными оборонительными действиями,

– сказал Мусиенко.

Пока не видно того, что Россия хочет пойти на прекращение огня. Возможно, уже ближе к осени эта ситуация изменится. И из-за значительного истощения враг таки будет вынужден на это согласиться.

Напомним, по состоянию на 7 апреля Россия потеряла более 925 тысяч личного состава. Также среди других потерь врага: 10567 танков, 25817 артиллерийских систем, 21997 боевых бронированных машин, 1356 РСЗО и т.д.