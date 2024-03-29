Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, враг имеет довольно существенную группировку на Купянско-Лиманском направлении.

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Ситуация на фронте

Сейчас не наблюдают активных штурмовых действий, которые были, например, возле Авдеевки. Но враг не оставляет попыток начать выходить на фланги Часового Яра.

"Последние два дня они начали пытаться окружить нашу группировку, которая находится в Угледаре, продолжают атаковать Работино, пытаются атаковать наш плацдарм в Крынках на левобережье Херсонщины", – рассказал военный эксперт.

Оккупанты продолжают наносить удары корректируемыми авиабомбами. А судя по ситуации вблизи Часового Яра и Угледара можно утверждать, что россияне готовятся к активным наступательным действиям на этом направлении.

Вероятность наступления

До конца мая – начала июня вариант с наступлением возможен, но маловероятен, поскольку россиянам надо пополнить потери в технике и личном составе (для этого активно продвигают внутри нарративы по мобилизации). Также нужен новый оперативно-стратегический план.

"Параллельно будет продолжаться, как мы сейчас видим, террор гражданского населения, критической инфраструктуры. Если он (Путин – 24 Канал) не увидит перспектив, а вряд ли он их увидит, поэтому снова попытается идти на поле боя", – добавил Крамаров.

Что происходит на фронте: краткий обзор карты