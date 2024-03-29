Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, ворог має доволі суттєве угруповання на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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Ситуація на фронті

Зараз не спостерігають активних штурмових дій, які були, наприклад, біля Авдіївки. Але ворог не полишає спроб почати виходити на фланги Часового Яру.

"Останні два дні вони почали намагатися оточити наше угрупування, яке знаходиться у Вугледарі, продовжують атакувати Роботине, намагаються атакувати наш плацдарм в Кринках на лівобережжі Херсонщини", – розповів військовий експерт.

Окупанти продовжують завдавати ударів коригованими авіабомбами. А судячи із ситуації поблизу Часового Яру та Вугледару можна стверджувати, що росіяни готуються до активних наступальних дій на цьому напрямку.

Ймовірність наступу

До кінця травня – початку червня варіант із наступом можливий, але малоймовірний, оскільки росіянам треба поповнити втрати в техніці та особовому складі (для цього активно просувають всередині наративи щодо мобілізації). Також треба новий оперативно-стратегічний план.

"Паралельно продовжуватиметься, як ми зараз бачимо, терор цивільного населення, критичної інфраструктури. Якщо він (Путін – 24 Канал) не побачить перспектив, а навряд чи він їх побачить, тому знову спробує йти на поле бою", – додав Крамаров.

Що відбувається на фронті: короткий огляд карти