Задача украинских защитников – держаться за левый берег реки Оскол, наносить максимальное поражение врагу и не позволять ему двигаться. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич.

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"На Купянском направлении вы видите ситуацию. Фронт очень большой. Работает много бригад с нашей стороны, с их стороны. Сейчас наша ответственность – это Кругляковка, Купянск, Купянск-Узловой. На этом направлении ситуация сейчас без территориальных потерь. Наша задача – это держаться за левый берег, наносить максимальное поражение врагу и не давать ему двигаться", – сказал он.

В районе Глубокое – Липцы ситуация находится полностью под контролем ВСУ. Наши бойцы наблюдают за передвижением захватчиков. Враг имеет там достаточно большой контингент.

Ситуация возле Купянска: смотрите на карте

Россияне терроризируют гражданских

Олесь Маляревич отметил, что относительно дронов в течение последнего года ситуация изменилась в лучшую сторону для украинской армии. Сейчас наши бойцы имеют преимущество по многим позициям, в частности, FPV-дронах

По крыльях действительно есть над чем работать, но тоже уже гораздо лучше, чем было раньше. Поэтому благодаря поддержке украинского народа, украинского бизнеса, международных партнеров мы имеем, над чем работать и делаем это,

– подчеркнул он.

Один из факторов, который влияет на применение беспилотников – это погода. В частности, если это ветер, осадки, туман, иногда мороз. Также это влияет на использование техники, когда очень влажная погода. Тогда движется пехота врага. Кроме того, россияне постоянно терроризируют мирное население.

"Враг делает учебные центры недалеко от тех мест, в населенных пунктах, куда можно долететь. Они настолько уже взбесились, что используют гражданские населенные пункты для того, чтобы тренировать своих пилотов, потому что военной цели гораздо труднее достичь. То есть они по местным силам пытаются работать", – добавил заместитель командира.