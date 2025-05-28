Захватчики ходят небольшими группами, одевают плащи, однако ВСУ постоянно ликвидируют их. Об этом 24 Каналу рассказал "Титан" – командир спецподразделения ГУР МО Украины "Артан".

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"Отличается тем, что прежде всего их качество стало лучше. Очень большая плотность FPV-дронов. Когда там не было "Артана", была не такая активность. А сейчас, когда они узнали, что там есть мы, очень большая плотность. Например, высаживается группа на штурм, на активные действия, у нее при высадке залетает до 30 FPV-дронов", – сказал он.

У врага другая тактика

Командир спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" отметил, что 3 недели назад у врага было массированное наступление, было задействовано примерно 40 единиц техники. Наши защитники практически всех ликвидировали, оккупанты даже не дошли 10 километров до фронта. Россиян обнаружили FPV-дронами, пехоту уничтожили минированием.

У них сейчас другая тактика. Они ходят небольшими группами. Надевают плащи и ходят очень долго. Мы это все знаем. Мы практически их всех видим и уничтожаем. Здесь главное – всегда быть и смотреть, потому что они подходят все ближе, чтобы их не пропустить,

– объяснил он.

У оккупантов такая тактика, что каждый надевает плащ. Они могут идти 5 дней до позиций. Сверху – их Mavic. Когда он светится, когда идет человек в снаряжении, они им передают, что стоит остановиться, потом – они идут дальше.

Даже были такие случаи, что уже заходили к нам в окоп. Мы их не видели. Там уже были бои. Мы брали пленных. У них другая подготовка, более серьезная. Но мы сейчас проводим активные действия, идем в их сторону,

– добавил "Титан".

К слову, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, есть ли угроза наступления россиян на Юге. Оккупанты собрали определенное количество сил и средств для летнего наступления, которое будут осуществлять малыми штурмовыми группами. Россия постоянно заявляет о форсировании Днепра. По его словам, этот срок предусматривает проведение крупных военных операций с поддержкой с воздуха и накопленным ресурсом, в частности плавсредствами, сухопутными войсками.