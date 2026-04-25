Будут тяжелые бои, – генерал-лейтенант в отставке раскрыл цели россиян на весенне-летнюю кампанию

Зеленский заявил о самых крепких позициях украинской стороны на фронте за последние 10 месяцев. Поэтому летняя кампания россиян будет сосредоточена на захвате Донецкой области, хотя и ресурсов для масштабного наступления не хватает.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что главная задача Украины сейчас – наращивать потенциал силы обороны.

Можно ли остановить войну уже в ближайшее время?

По словам президента, Украина имеет самые сильные позиции на поле боя благодаря контрнаступательным действиям и ударам. Зеленский призвал европейцев усилить политическое давление на Россию для дипломатического решения конфликта. В то же время глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате Луганской области.

Нам нужна информационная гигиена, чтобы мы могли разделять суть результатов боевых действий от российских вбросов. Российские пропагандисты уже много раз брали Купянск, не раз объявляли о захвате Луганской области, но все это не соответствует действительности,

– сказал Романенко.

Военный эксперт отметил, что Герасимова неоднократно снимали с должности и возвращали обратно. Путин использует его риторику, которую подхватывают Z-блогеры, показывая далеко не то, что происходит на самом деле.

Поэтому Украине надо объективно показывать гражданам состояние дел – достижения и недостатки Сил обороны, чтобы искать пути их преодоления и отстаивать интересы государства.

Перспектива остановить боевые действия есть, но многое зависит от помощи союзников. Самое важное – как государство и народ помогут Силам обороны Украины наращивать потенциал, чтобы остановить врага и гарантировать безопасность,

– подчеркнул эксперт.

Россияне фактически захватили Покровск и Мирноград, движутся в северо-западном направлении. Их командование частично перебросили силы из Покровска на Запорожье и концентрируют наступление вокруг Константиновки и Дружковки, которую окружили с трех сторон. К тому же противник усиливает усилия на следующих рубежах – Краматорск, Славянск, Лиман и Ямполь.

"Основная задача весенне-летней кампании россиян – захват Донецкой области. На другие направления ресурсов не хватает, поэтому в стороне Запорожья наступление идет медленно. Путин говорит о буферных санитарных зонах на 15 – 20 километров от границы, но строит их на 2 – 3 километра, пытаясь захватить прифронтовые территории. Поэтому бои будут тяжелыми", – сказал Романенко.

Обратите внимание! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что удар по командному пункту спецназа ФСБ в Донецке стал результатом разведывательной операции и ответом на попытку ликвидации украинского командира "Флеша". Также эта операция свидетельствует об изменении правил ведения войны, а украинская разведка демонстрирует высокий уровень эффективности, в частности на временно оккупированных территориях.

