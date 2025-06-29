Также оккупанты совсем не жалеют операторов дронов, поэтому это означает, что российская армия имеет их много. Об этом 24 Каналу рассказал младший сержант 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Читайте также Импульс угасает: летнее наступление России проваливается, – The Telegraph

Что изменилось в тактике врага

Василий Денисюк отметил, что российские штурмовики пытаются передвигаться "двойками", что быть максимально незаметными для украинских аэроразведчиков, наших средств поражения. Такие "двойки" выдвигаются практически одновременно, приближаясь к передовым позициям ВСУ. Из них могут состоять целые отделения, которые штурмуют с разных сторон одновременно.

Также враг сейчас активно проводит накопление своего личного состава в населенных пунктах рядом с линией боевого соприкосновения. В лесистой местности их очень много. Кроме того, захватчики используют летнее время года, пытаются незаметно передвигаться через "зеленку", чтобы максимально приблизиться к позициям украинских военных.

Они имеют огромное численное преимущество, как и раньше. Это заметно даже по количеству тел вражеских штурмовиков и на переднем крае. На небольшом клочке земли таких может быть десятки. Но несмотря на это российские штурмовики продолжают идти даже через тела своих предшественников,

– сказал военный.

Российские штурмовики имеют постоянную поддержку дронов в небе. Это беспилотники для разведки и ударные FPV, которые пытаются давить на украинских пехотинцев для того, чтобы они не могли отстреливаться. Фиксируют, что российское командование отправляет своих операторов все ближе к линии фронта.

Мы фиксировали за последнее время, как вражеские операторы сидели буквально рядом с российской пехотой. Заканчивается для них это не очень хорошо. Но это плохой сигнал и для нас. Ведь мы понимаем, что если они не жалеют своих операторов БПЛА, это означает, что их здесь очень много,

– подчеркнул младший сержант.

Украинская армия активно применяет беспилотники. Говорится об огромном спектре БПЛА: разведывательные от обычных Mavic, FPV-дронов. Также беспилотные наземные комплексы, крылья и так далее.

Это все требует больших средств для того, чтобы еще больше ликвидировать врага. Сейчас идет сбор 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго на беспилотные системы и средства РЭБ. Приобщиться можно по ссылке.

Напомним, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении враг 19 раз пытался прорваться возле Надии, Новоегоровки, Редкодуба, Зеленой Долины, Ямполовки, Грековки, Торского и в направлении Серебрянки и Григорьевки.