Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что Авдеевка – это было в основном политическое задание оккупантов.

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Что оккупанты будут делать дальше

Как отметил Коваленко, на севере в нескольких десятках километров находится Константиновка. Это опять-таки готовые линии обороны, на которых оккупанты будут нести огромные потери.

Это больше политический для них вопрос. Действительно, они могут рассматривать Авдеевку как дальнейшее направление для продвижения, как вариант, на Константиновку. Но там много километров на север. Они в поле не смогут продвигаться так, как в городе. Это – укрепрайон. Рубежи, линии обороны. Им не удастся сразу прорвать линию обороны и выйти на Константиновку,

– сказал Коваленко.

Скорее всего, на этом направлении снова будут позиционные боевые действия с небольшим продвижением. Все зависит от того, какое количество личного состава и техники привлекут оккупанты дальше на этом направлении.

Также к западу от Авдеевки есть Покровск, Селидово и тому подобное. Но это также украинские оборонительные рубежи.

Это преимущественно будут боевые действия именно в полевых условиях, где россияне снова будут нести существенные потери. Пока оккупанты продолжали боевые действия в полевых условиях вокруг Авдеевки, то не имели какого-то результата. Как только они перешли к городским боям, у них начал появляться результат. Если посмотрим на ситуацию в полевых условиях, то Бердичи, Тоненькое, Степное, Северное – они до сих пор не под контролем оккупантов. Все это указывает на то, что в полевых условиях для них продвижение достаточно сложное,

– подчеркнул Коваленко.

Ситуация на фронте: кратко