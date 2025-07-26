Это благодаря работе Сил обороны Украины. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, на каких направлениях ВСУ удалось остановить врага.

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Где удалось остановить продвижение врага?

Юрий Федоренко отметил, что сейчас россияне не могут достичь своих целей в Сумской области. Далее захватчики будут перегруппировываться, привлекать резервы, продолжать давить.

На данный момент противник не может реализовать свои намерения на Сумщине. Он был заблокирован. Объективно ударно-штурмовой потенциал сейчас разрушен Силами обороны,

– сказал военный.

Сложная ситуация в Харьковской области. В частности, противник достаточно активен в районе Липецкой общины. Он пытается нарастить способности там, где кратчайшее расстояние от его передовых позиций до административных границ города Харькова. Но наши бригады, которые выполняют боевые задачи, надежно блокировали усилия россиян. Последние 9 месяцев враг не имеет успехов на поле боя, хотя и нарастил интенсивность боевых действий.

Возле Волчанска ситуация также тяжелая. Оккупанты последние два месяца ведут более активные боевые действия как в самой городской застройке, так и пытаются обходить город по флангам. В частности, пользуясь тем, что сейчас лето, есть зелень, которая прикрывает противника во время его скрытого перемещения.

Однако Силам обороны удается громить и останавливать врага на линии боевого соприкосновения, не давать возможности получить ему существенное преимущество или возможности по оккупации наших территорий, делать серьезные проникновения,

– подчеркнул командир.

В районе села Меловое враг долгое время искал вдоль линии государственной границы, где может быть слабое место в обороне украинского войска. Условно россияне его определили и думали, что Силы обороны не осведомлены о потенциальном характере их действий. Противник решил пройти линию государственной границы в районе Мелового с последующим проникновением к логистическим маршрутам и перекрытием.

Удалось ли врагу это сделать? Нет. Тем количеством сил и средств, которые были у противника, они получили определенный результат на поле боя. По-другому не могло быть, потому что очень большое количество. Но понимая, какие будут действия противника, Силам обороны удалось затянуть его в огневой мешок, нанести огневое поражение и блокировать,

– подчеркнул Федоренко.

За последние семь дней у врага нет никаких достижений на поле боя. Это становится возможным благодаря упорной работе Сил обороны.

В район Двуречной противник пытается оттеснить украинских защитников от водного покрова реки Оскол. Ему надо расширить плацдарм. Потому что как только наши военные не будут контролировать водный покров, то оккупанты будут пытаться наводить штатные понтонные переправы. Они нужны для обеспечения логистики. В частности, топливом, живой силой, огневыми средствами и боеприпасами к ним.

Поэтому враг пытается расширять плацдарм. Но ему не удается это сделать. За последние две недели было сожжено четыре мостоукладчики, а за весь период времени – более 15. То есть оккупанты намерений не оставляют, инженерную технику оставляют, но Силы обороны своевременно обнаруживают и уничтожают,

– добавил командир.

В районе Купянска захватчики путем инфильтрации пытаются проникать между боевых порядков Сил обороны. Там огромная территория, лесистая местность. Однако эти группы россиян обнаруживаются, ликвидируются. Сейчас противник не имеет стремительного продвижения при тех усилиях, которых прилагает, при таких потерях, которые несет на поле боя.

Возле Купянска-Узлового оккупанты за последний период времени применили легкобронированную бронированную технику, которая была уничтожена на подходах к передней линии боевого соприкосновения, а впоследствии и штурмовая пехота, которая двигалась.