Россияне придумывают себе "победы": офицер ВСУ рассказал, какова ситуация на фронте

Российское командование продолжает рассказывать о своих "наступлениях" на линии фронта. Ложь зашла так далеко, что эти заявления высмеивают уже сами местные "военкоры".

Об этом в эфире 24 Канала заявил офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук. По его словам, весь этот бред о "5 километрах от Запорожья" – попытка создать впечатление, будто фронт Сил обороны Украины вот-вот рухнет. Если бы у врага действительно были успехи, то они бы уже кричали об этом на весь мир. Сейчас ключевая цель россиян – давить на гражданское население. Им важно посеять отчаяние среди людей и заставить украинцев сдаться.

Что происходит на фронте?

Как подчеркнул Ткачук, Силы обороны смогли сломить наступательный импульс врага на Лиманском направлении. Благодаря операции "Вивальди" удалось отбросить врага, который с севера пытался продвигаться в направлении Славянска.

Южнее россияне давят на Добропольском направлении. Там еще и утверждают, что якобы его захватили. Но это вообще далеко от правды.

Когда говорят, что враг взял Доброполье, это смешно. Так, там огромное давление. Трудно оборонять подступы к городу. Но на самом деле даже серой зоны в городе нет. Прекрасную работу проводит там группировка "Азов", не допуская врага к населенному пункту,

– сказал Ткачук.

Военный рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео 24 Канала

Отдельно стоит отметить Константиновку. Уже звучали мнения, что россияне смогут ее захватить чуть ли не к концу лета. В то же время подразделения Сил обороны до сих пор находятся в городе.

Обратите внимание! Присоединяйтесь к сбору средств на дроны для бойцов ССО. За пожертвование в 100 гривен вы получите шанс выиграть невероятный Range Rover Supercharged 5.0 от ветерана Сил специальных операций.

Добавим, что по состоянию на 20 октября Россия потеряла более 1 миллиона 568 тысяч человек личного состава. Также наши защитники уничтожили 12 425 танков, 25 570 боевых бронированных машин, 51 359 артиллерийских систем, 2 227 РСЗО и т. д.