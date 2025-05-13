Захватчики еще могут продолжать агрессию, но постепенно ее уровень будет падать. Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Смотрите также ВСУ продвинулись на Харьковщине, россияне – на Константиновку: как изменилась линия фронта за неделю

Замысел оккупантов

Дмитрий Жмайло отметил, что враг имеет продвижения с помощью очень больших потерь. В России продолжаются скрытые мероприятия по мобилизации, рекрутингу. К счастью, некоторые регионы не выполняют планы. Потому что у их региональных правительств нет денег, чтобы давать большие выплаты.

Лето 2025 года станет началом проблем, а более активно – к концу года. Именно поэтому Россия хочет провести свою летнюю наступательную кампанию. Потому что подсохла земля. Они хотят использовать свое численное преимущество, чтобы захватить новые позиции или добиться какого-то прорыва, подойти вплотную к той же Константиновке. Хотя бы что-то, чтобы выставить нас в негативном свете,

– объяснил он.

К сожалению, враг еще может продолжать агрессию, но постепенно ее уровень будет падать. Например, сейчас у оккупантов нет доминирования в воздухе, которое было в начале полномасштабного вторжения. Они наращивают свою беспилотную составляющую, чтобы как-то перекрыть невозможность применять в полной мере ракетное вооружение.

Но однозначно они будут бросать новые волны. Потому что им выгодно максимум уничтожить свой контингент в Украине. Потому что их возвращение в Россию повлечет за собой те проблемы, которые она уже имела после Афганистана, первой и второй чеченских кампаний: бандитизм, криминал, незаконный оборот оружия, "крышевание" других маргинальных сфер,

– сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Замысел россиян заключается в том, чтобы максимально сжечь все в Украине. Затем, через три – четыре года по-новому мобилизовать армию, учесть ошибки и начать новый виток более жесткой агрессии. Кремль верит, что достигнет этого плана. По состоянию на сейчас враг хочет максимально затянуть время.