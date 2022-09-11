В Генштабе рассказали, что захватчики ведут воздушную разведку. Также они пытаются принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещая свои войска.
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Оккупанты нанесли 16 ракетных ударов
Защитники рассказали, что угроза авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется. В течение 11 сентября россияне нанесли 16 ракетных и 3 авиаудара по объектам на территории Украины. В результате пострадали 15 населенных пунктов, в том числе Дергачи, Краматорск, Константиновка, Днепр, Вознесенск и Николаев.
На других направлениях захватчики били по военной и гражданской инфраструктуре из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Середина-Буда, Бачевск, Ястребовка и Майское Сумской области;
- на Харьковском направлении – Константиновка, Барановка, Светличное, Прудянка, Дементиевка, Слатино, Большие Проходы, Борщевая, Русская Лозовая, Питомник, Малое Веселое, Рубежное, Перемога, Украинка и Старый Салтов;
- на Славянском направлении – Славянск и Стелла;
- на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Райгородок, Григоровка, Николаевка, Кривая Лука, Северск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Спорное и Раздолевка;
- на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Сухая Балка, Юрьевка, Розовка и Опытное;
- на Авдеевском направлении обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Тоненькое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка;
- на Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Шевченко, Большие Новоселки, Богоявленка, Угледар и Никольское;
- на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Новополь, Гуляйполе, Полтавка, Ровнополь;
- на Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы Осокоровки, Нововознесенского, Первомайского, Украинки, Мураховки, Белогорки, Широкого, Зари, Любомировки, Лиманов, Лупаревого, Мирного и Софиевки.
Силы обороны в очередной раз отразили российские атаки недалеко от населенных пунктов:
- Большие Проходы,
- Курдюмовка,
- Николаевка Вторая,
- Зайцево,
- Майорск,
- Озеряновка,
- Новобахмутовка,
- Авдеевка,
- Первомайское,
- Водяное.
В то же время за сутки для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по позициям захватчиков. Наши бойцы поразили четыре скопления живой силы и военной техники россиян, а также один зенитный ракетный комплекс. Потери врага пока уточняются. Кроме того, ракетные войска и артиллерия продолжают:
- контрбатарейную борьбу,
- наносить огневое поражение живой силе и боевой технике оккупантов,
- нарушать вражеские системы управления и логистического обеспечения,
- поддерживать контрнаступательные действия украинских войск.
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