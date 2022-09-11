У Генштабі розповіли, що загарбники ведуть повітряну розвідку. Також вони намагаються вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.

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Окупанти завдали 16 ракетних ударів

Захисники розповіли, що загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України зберігається. Протягом 11 вересня росіяни завдали 16 ракетних та 3 авіаударів по об'єктах на території України. Внаслідок цього постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв.

На інших напрямках загарбники гатили по військовій та цивільній інфраструктурі з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;

– в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області; на Харківському напрямку – Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;

– Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів; на Слов'янському напрямку – Слов'янськ та Стелла;

– Слов'янськ та Стелла; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Спірне та Роздолівка;

– в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Спірне та Роздолівка; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка, Розівка та Опитне;

– в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка, Розівка та Опитне; на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка;

обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;

– в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське; на Запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль;

– у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль; на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

Сили оборони вкотре відбили російські атаки неподалік населених пунктів:

Великі Проходи,

Курдюмівка,

Миколаївка Друга,

Зайцеве,

Майорськ,

Озерянівка,

Новобахмутівка,

Авдіївка,

Первомайське,

Водяне.

Водночас за добу для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 5 ударів по позиціях загарбників. Наші бійці уразили 4 скупчення живої сили та військової техніки росіян, а також один зенітний ракетний комплекс. Втрати ворога наразі уточнюють. Окрім цього, ракетні війська та артилерія продовжують:

контрбатарейну боротьбу,

завдавати вогневого ураження живій силі та бойовій техніці окупантів,

порушувати ворожі системи управління та логістичного забезпечення,

підтримувати контрнаступальні дії українських військ.

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