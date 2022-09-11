У Генштабі розповіли, що загарбники ведуть повітряну розвідку. Також вони намагаються вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська.
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Окупанти завдали 16 ракетних ударів
Захисники розповіли, що загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України зберігається. Протягом 11 вересня росіяни завдали 16 ракетних та 3 авіаударів по об'єктах на території України. Внаслідок цього постраждали 15 населених пунктів, зокрема Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв.
На інших напрямках загарбники гатили по військовій та цивільній інфраструктурі з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:
- на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;
- на Харківському напрямку – Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;
- на Слов'янському напрямку – Слов'янськ та Стелла;
- на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар'ївка, Спірне та Роздолівка;
- на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр'ївка, Розівка та Опитне;
- на Авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам'янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар'їнка;
- на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;
- на Запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль;
- на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.
Сили оборони вкотре відбили російські атаки неподалік населених пунктів:
- Великі Проходи,
- Курдюмівка,
- Миколаївка Друга,
- Зайцеве,
- Майорськ,
- Озерянівка,
- Новобахмутівка,
- Авдіївка,
- Первомайське,
- Водяне.
Водночас за добу для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 5 ударів по позиціях загарбників. Наші бійці уразили 4 скупчення живої сили та військової техніки росіян, а також один зенітний ракетний комплекс. Втрати ворога наразі уточнюють. Окрім цього, ракетні війська та артилерія продовжують:
- контрбатарейну боротьбу,
- завдавати вогневого ураження живій силі та бойовій техніці окупантів,
- порушувати ворожі системи управління та логістичного забезпечення,
- підтримувати контрнаступальні дії українських військ.
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