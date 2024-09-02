Захватчики пытаются давить на Харьковщине, но успеха не имеют, инициатива находится на стороне ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

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"Если говорить о характере действий противника, то он остается на уровне высоко интенсивного. Враг пытается отыскивать резервы и проводить ударно-штурмовые действия различными тактиками", – сказал он.

Тактики врага

Юрий Федоренко отметил, что последние два месяца враг не совершал никаких действия с привлечением легко бронированной, бронированной техники. Преимущественно применял, в частности, двухколесные мотоциклы. Потому что во время Харьковской наступательной операции врага примерно 80% его легко бронированной и бронированной техники было или повреждено, или полностью уничтожено на поле боя.

Почти 3 недели назад россияне осуществляли штурмовые действия с привлечением существенного количества бронированной техники – 12 единиц в коротком отрезке времени. Захватчики сразу пошли в полосу ответственности некоторых бригад, которые держат отрезок.

Основная цель этих операций – максимально оперативно забросить штурмовую пехоту к передней линии боевого соприкосновения. Но в тот день Силам обороны удалось уничтожить 10 единиц бронированной техники, 2 – повредить. Штурмовая пехота, которая спешилась частично, была уничтожена объединенным огнем Сил обороны. Это и пушки, и противотанковые средства, и стрелковое индивидуальное оружие,

– объяснил командир.

Впоследствии враг снова перешел к тактике пешего накопления. К примеру, 1 сентября совершал ударно-штурмовые действия с привлечением танчика и нескольких БМП. В результате танчик сгорел на поле боя от попадания FPV-батальона "Ахилес". Также две единицы были повреждены.

"Поэтому на данный момент можно констатировать, что враг так или иначе от намерений по Харькову не отказывается, пытается давить, но успеха не имеет. Инициатива находится в полной мере в руках Сил обороны", – подчеркнул Федоренко.

По всей Украине враг, понимая, что идет похолодание, пытается усилить террор против гражданского населения. В частности, объектов критической инфраструктуры. Нашу территорию накрывает шквалом вражеских ракет, беспилотников и других средств.