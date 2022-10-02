В Генштабе ВСУ рассказали, что захватчики сосредотачивают усилия на попытке полной оккупации Донецкой области. Также они пытаются удерживать временно захваченные территории и срывать активные действия наших бойцов на отдельных участках фронта.

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Оккупанты обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты

В Генштабе рассказали, что россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль линии столкновения и ведут воздушную разведку. Также они наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Угроза нанесения оккупантами авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины остается актуальной. За текущие сутки россияне:

нанесли 4 ракетных и 3 авиационных удара,

произвели более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Зализничное и Николаев.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация была без существенных изменений. На других направлениях захватчики совершили обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Хреновка и Бучки Черниговской области и Середина-Буда, Муравейня, Фотовиж Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище;

на Краматорском направлении – Белогоровка и Верхнекаменское;

на Бахмутском направлении – Роздоловка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Одрадовка, Зайцево, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не проводили активных наступательных действий. Однако они обстреляли районы населенных пунктов Новополье, Новоселки, Времовки, Великой Новоселки, Нескучного, Новоукраинки, Зализничного и Гуляйполя.

На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели районы более 40 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более 70 вылетов БПЛА,

– говорится в сообщении.

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Россияне убегают и несут потери

Благодаря успехам украинских защитников, в отдельных направлениях фиксируют снижение уровня морально-психологического состояния личного состава российских оккупационных войск. Оно приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций.

В частности, перед освобождением Лимана отдельные российские подразделения пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября в районе Счастья обнаружили колонну гражданских автомобилей и микроавтобусов. Там находилось более 200 военнослужащих из состава 2 армейского корпуса армии России.

Отрицательно влияют на военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины,

– отметили в Генштабе.

Также подтвердилось уничтожение 1 октября:

склада с боеприпасами оккупантов в районе населенного пункта Таврическое Херсонской области,

7 танков и 10 единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области.

Информация о потерях личного состава уточняется. В свою очередь, за текущие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спорное и Выемка. Украинская авиация нанесла 4 удара. Наши бойцы поразили:

2 места скопления вооружения и военной техники,

2 зенитных ракетных комплекса оккупантов.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 8 иранских ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed". В то же время ракетные войска и артиллерия поразили:

5 командных пунктов,

14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

3 склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами,

более 15 других важных объектов оккупантов.

"Вместе мы непобедимы! Приближаем победу вместе! Слава Украине!" – подытожили в Генштабе ВСУ.

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