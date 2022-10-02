У Генштабі ЗСУ розповіли, що загарбники зосереджують зусилля на спробі повної окупації Донецької області. Також вони намагаються утримувати тимчасово захоплені території та зривати активні дії наших бійців на окремих ділянках фронту.

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Окупанти обстрілюють позиції ЗСУ та населені пункти

У Генштабі розповіли, що росіяни обстрілюють позиції українських військ вздовж лінії зіткнення та ведуть повітряну розвідку. Також вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів на всій території України залишається актуальною. За поточну добу росіяни:

завдали 4 ракетних та 3 авіаційних ударів,

здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Рідкодуб, Кривий Ріг, Запоріжжя, Залізничне та Миколаїв.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація була без суттєвих змін. На інших напрямках загарбники здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Хрінівка і Бучки Чернігівської області та Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище;

на Краматорському напрямку – Білогорівка та Верхньокам'янське;

на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Одрадівка, Зайцеве, Майорськ, Нью-Йорк та Юр'ївка;

на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Водяне, Опитне, Красногорівка, Курахове, Мар'їнка та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти не проводили активних наступальних дій. Однак вони обстріляли райони населених пунктів Новопіль, Новосілка, Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Залізничне та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 40 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення розвідки та наведення артилерії ворог здійснив понад 70 вильотів БпЛА,

– мовиться у повідомленні.

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Росіяни тікають та зазнають втрат

Завдяки успіхам українських захисників, на окремих напрямках фіксують зниження рівня морально-психологічного стану особового складу російських окупаційних військ. Воно призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій.

Зокрема, перед звільненням Лиману окремі російські підрозділи намагалися відійти вглиб тимчасово окупованих територій. Так, 30 вересня, в районі Щастя виявили колону цивільних автомобілів та мікроавтобусів. Там перебували понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу армії Росії.

Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил Російської Федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій "спеціальній військовій операції" на території України,

– зауважили у Генштабі.

Також підтвердилося знищення 1 жовтня:

складу з боєприпасами окупантів в районі населеного пункту Таврійське Херсонської області,

7 танків і до 10 одиниць автомобільної техніки в районі Чернігівки Запорізької області.

Інформація щодо втрат особового складу уточнюється. Своєю чергою, за поточну добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Первомайське, Спірне та Виїмка. Українська авіація завдала 4 ударів. Наші бійці уразили:

2 місця скупчення озброєння та військової техніки,

2 зенітні ракетні комплекси окупантів.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 8 іранських ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed". Водночас ракетні війська та артилерія уразили:

5 командних пунктів,

14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

3 склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами,

понад 15 інших важливих об'єктів окупантів.

"Гуртом ми непереможні! Наближаємо перемогу разом! Слава Україні!" – підсумували у Генштабі ЗСУ.

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