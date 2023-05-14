О главных событиях 14 мая, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на дипломатическом уровне – рассказывает
24 Канал.
6:16 Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что наши защитники отразили очередную ракетную атаку врага. На место падения обломков выехали специальные службы. 6:15 После полуночи была воздушная тревога, связанная с атакой вероятно крылатых ракет, запущенных из стратегических бомбардировщиков из Каспийского направления. Но в воздушном пространстве вокруг Киева такие крылатые ракеты зафиксированы не были. По предварительным данным, разрушений и травмированных в городе нет. 6:10 По предварительной информации, к полуночи россияне запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики. Вероятно, для выявления позиций нашей ПВО. Все БПЛА, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены на дальних подступах. 5:00 В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Приблизительно в 5 утра в Тернопольской области прогремели взрывы. В то же время глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил в соцсетях, что "ПВО работает по целям". 02:00 Владимир Зеленский прибыл в Берлин. В своем твиттере он поделился первыми подробностями своего визита. "Берлин. Оружие. Мощный пакет. ПВО. Реконструкция. ЕС. НАТО. Безопасность", – написал лидер. 00:30 После масштабной тревоги в Украине есть попадания в Тернополе – два человека травмированы. Они получили осколочные ранения и их с ожогами госпитализировали. Также попадают в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.