Россияне и дальше продолжают пытаться взять под свой контроль всю Донецкую область.

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Вчера ВСУ отразили множество атак

За сутки наши войска отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

За этот же период российские войска нанесли 8 ракетных и 35 авиационных ударов и произвели более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Осуществляет мероприятия по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку, обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения,

– говорится в сообщении Генштаба.

Оккупанты пытались попасть в Славянскую ТЭС

Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС. Всего же в результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них: Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Большая Новоселка, Времовка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.

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