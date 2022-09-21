Росіяни й надалі продовжують намагатися взяти під свій контроль всю Донецьку область.

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Вчора ЗСУ відбили безліч атак

За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

За цей самий період російські війська завдали 8 ракетних та 35 авіаційних ударів й здійснили понад 120 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Окупанти намагалися поцілити у Слов'янську ТЕС

Ударами по місту Миколаївка ворог намагався уразити Слов’янську ТЕС. А загалом внаслідок обстрілів з боку російських військ за поточну добу постраждала інфраструктура понад 50 населених пунктів. Серед них: Оскіл, Слов’янськ, Сіверськ, Олександрівка, Соледар, Бахмут, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Степне, Запоріжжя, Нікополь та Очаків.

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