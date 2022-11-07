У оккупантов очень много потерь
Об этом 24 канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинские военные не дают оккупантам продвигаться, постепенно выбивают их и наносят россиянам максимальные потери.
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Поскольку идет маневровая война, наши защитники могут оттеснять врага, где это возможно, а там, где нужно собрать резервы – наносят удары в частности высокоточными боеприпасами, пытаясь максимально поразить склады с оружием, штабы, скопления живой силы и техники россиян.
Россия забрасывает "мясом"
Важно, что в этом районе боевых действий особенно много российских мобилизованных. Как заметил Череватый, есть данные, которые используют как первую линию, чтобы разоблачить наши огневые точки и максимально сохранить свой обученный личный состав.
В их соцсетях уже есть обращение жен, родителей, которым жалуются мобилизованные на то, что к ним ненадлежаще относятся и бросают прямо на убийство.
– подчеркнул Череватый.
Он добавил, что такие жалобы не напрасны, ведь по мобилизованным действительно постоянно наносят удары, и у них огромные потери, которые в некоторых местах сравниваются с потерями оккупантов на Бахмутском направлении.
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Потери россиян на Донбассе
- По данным Генштаба ВСУ , за последние сутки наши военные ударили по месту скопления техники врага в Горловке Донецкой области. Им удалось уничтожить 5 боевых машин, еще 4 – повреждены.
- Также украинцы ударили по базе кадыровцев в Лисичанске, в результате чего погибли более 30 бойцов. Кроме того, 15 кадыровцев ранены.
- Силы ПВО сбили над Донбассом 5 российских беспилотников.
- Отлично поработали и наши ракетные войска и артиллерия. Их стараниями были поражены 2 пункта управления врага, 8 позиций оккупантов, состав боеприпасов и станция РЭБ.