У оккупантов очень много потерь

Об этом 24 канала рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинские военные не дают оккупантам продвигаться, постепенно выбивают их и наносят россиянам максимальные потери.

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Поскольку идет маневровая война, наши защитники могут оттеснять врага, где это возможно, а там, где нужно собрать резервы – наносят удары в частности высокоточными боеприпасами, пытаясь максимально поразить склады с оружием, штабы, скопления живой силы и техники россиян.

Россия забрасывает "мясом"

Важно, что в этом районе боевых действий особенно много российских мобилизованных. Как заметил Череватый, есть данные, которые используют как первую линию, чтобы разоблачить наши огневые точки и максимально сохранить свой обученный личный состав.

В их соцсетях уже есть обращение жен, родителей, которым жалуются мобилизованные на то, что к ним ненадлежаще относятся и бросают прямо на убийство.

– подчеркнул Череватый.

Он добавил, что такие жалобы не напрасны, ведь по мобилизованным действительно постоянно наносят удары, и у них огромные потери, которые в некоторых местах сравниваются с потерями оккупантов на Бахмутском направлении.

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