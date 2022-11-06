Попытки оккупантов безуспешны

Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович в стриме на ютуб-канале "Фейгин LIVE", сообщает 24 канал. По его словам, на Сватовском направлении ВСУ стабильно контролируют и держат под огневым поражением трассу Сватово – Кременная. Враг пытался лишить наших сил этого контроля, но ему ничего не удалось.

Обратите внимание Почему Бахмут – это "личная амбиция" Пригожина: Мусиенко назвал причину

Оккупантам не удается прорваться и на Соледаре, куда они перенесли основные усилия после того, как их откинули от Бахмута. Так же, несмотря на все старания, россияне не имеют успеха и в районах Кременной, Авдеевки, Марьинки, Белогоровки.

Особое внимание Арестович обратил на направление, на которое враг, по его словам, возлагал большие надежды. Речь идет о линии Павловка – Угледар, где захватчики не только не преуспели, но и получили "люлей" и понесли большие потери.

Обычно так и бывает. Они 1 – 2 дня гордо наступают, как в Песках было, потом подходит наша артиллерия с резервами и все становится на свои места. То есть кто становится, а кто ложится на свои места,

– заметил он.

Алексей Арестович рассказал о ситуации на фронте: смотрите видео

Почему россияне не получают результатов на Донбассе