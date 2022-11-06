Спроби окупантів безуспішні

Про це розказав радник глави ОП Олексій Арестович у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. За його словами, на Сватівському напрямку ЗСУ стабільно контролюють та тримають під вогневим ураженням трасу Сватове – Кремінна. Ворог намагався позбавити наші сили цього контролю, але йому нічого не вдалося.

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Окупантам не вдається прорватися і на Соледарі, куди вони перенесли основні зусилля після того, як їх відкинули від Бахмута. Так само, попри усі старання, росіяни не мають успіху і в районах Кремінної, Авдіївки, Мар'їнки, Білогорівки.

Особливу увагу Арестович звернув на напрямок, на який ворог, за його словами, покладав великі надії. Мова йде про лінію Павлівка – Вугледар, де загарбники не тільки не здобули успіх, а й отримали "люлів" і зазнали великих втрат.

Зазвичай так і буває. Вони 1 – 2 дні гордо наступають, як у Пісках було, потім підходить наша артилерія з резервами і все стає на свої місця. Тобто хто стає, а хто лягає на свої місця,

– зауважив він.

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