Эта трасса под огневым контролем ВСУ , они поражают все, что там может двигаться. Об этом в эфире "Единых новостей" заявил представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый, сообщает 24 канал.

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Что это значит

По словам спикера, это усложняет перемещение личного состава и боевой техники российских войск между временно захваченными украинскими населенными пунктами. Поэтому украинские военные не дают противнику перевезти по этой дороге ни личный состав, ни военную технику. Пополнять запасы боеприпасов оккупанты тоже не могут.

Кременная и Сватово на карте / Фото Deepstatemap.live

Сергей Череватый отметил, что в районе Белогоровки россияне пытаются контратаковать, но тоже подвергаются достойному сопротивлению украинских подразделений.

Думаю, они будут пробовать перехватить там инициативу, потому что для них эта трасса очень важна,

– отметил представитель.

Но, по словам Череватого, украинское командование постоянно над этим работает и продумывает разные пути, чтобы и дальше удерживать стратегический путь под контролем ВСУ.

Наступление ВСУ в Луганской области: что известно

На временно оккупированных территориях северной Луганской области ВСУ проводят постепенное вытеснение врага с занимаемых позиций. ВСУ делают все "продуманно и с максимальным учетом рельефа и подготовленности оккупантов".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские силы продвигаются не так быстро, как этого хотели бы. Помешало быстрому продвижению стало то, что Россия успела подтянуть резервы. Кроме того, препятствует и неблагоприятная погода.

ВСУ добились успехов на Луганском направлении – под украинский флаг вернулись 4 населенных пункта . Однако за время успешной операции по освобождению Харьковщины и освобождению Лимана – россияне все же смогли достаточно мощно подготовить линию обороны – они окопались и все заменяли.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что в Луганской области продолжаются бои. Россиянам не удалась контратака близ Кременной и они сбежали с потерями.

Больше об этом – Гайдай раскрыл детали наступления ВСУ в Луганской области: смотрите видео