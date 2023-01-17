За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, в результате этого есть раненые и погибшие. К тому же, остается высокой опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.

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Сколько атак отбили ВСУ

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснополька, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

Какая сейчас ситуация на фронте

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности это Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, а всего более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донетчине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Минометные и артиллерийские обстрелы, в частности, получили Саблуковка, Качкаровка, Ольга, Тягинка, Ингулец и Херсон.

ВСУ мощно уничтожает врага

За прошедшие сутки наши защитники поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.

В Херсонской области оккупанты транслируют пропагандистское телевидение

В населенных пунктах Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области захватчики приостановили трансляцию всех украинских телеканалов – транслируется только российское телевидение.

Потери врага

С начала широкомасштабной войны украинская армия ликвидировала 116 080 вражеских воинов.

Потери оккупантов в технике: