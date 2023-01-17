Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних і 7 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, внаслідок цього є поранені та загиблі. До того ж залишається високою небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

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Скільки атак відбили ЗСУ

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, , Краснополівка, Сіль, Соледар, Білогорівка, Бахмут, Північне, Кам’янка, Водяне, Невельське, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

Яка нині ситуація на фронті

На Куп’янському, Лиманському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Запорізькому та Херсонському – продовжує обороняться.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без змін.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Зокрема це – Кислівка, Котлярівка, Вишневе Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка, Макіївка, Кремінна, Діброва, Терни і Ямполівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Виїмка, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе на Донеччині, а загалом понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Донеччині та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Саблуківка, Качкарівка, Ольгівка, Тягинка, Інгулець та Херсон.

ЗСУ потужно нищить ворога

За минулу добу наші захисники уразили пункт управління, 11 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога.

На Херсонщині окупанти транслюють пропагандистське телебачення

У населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області загарбники зупинили трансляцію усіх українських телеканалів – транслюється тільки російське телебачення.

Втрати ворога

Від початку широкомасштабної війни українська армія ліквідувала 116 080 ворожих вояків.

Втрати окупантів у техніці: