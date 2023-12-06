В интервью с Fox News Рустем Умеров пригласил критиков украинской армии на фронт.

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ВСУ продолжают вытеснять врага

Рустем Умеров заявил, что приглашает на поле боя тех людей, которые обвиняют Украину в "недостаточно быстром" продвижении ВСУ.

Он отметил, что наши Силы обороны удерживают позиции от российских атак и, кроме того, проводят собственную контрнаступательную операцию.

Мы делаем это хорошо. Мы продолжаем отвоевывать территории,

– сказал он.

Рустем Умеров также сообщил, что у Украины есть военные планы на 2024 год. По его словам, для победы над врагом необходимо выйти на границы, которые были до 1991 года.

Это наша земля, которую мы защищаем, и, прежде всего, у нас есть стратегическая цель – мы хотим выйти на границы 1991 года,

– сказал министр.

Украина уже освободила половину територий

К слову, во время этого же интервью глава Минобороны рассказал, что у России 3 оборонительные линии на фронте у Украины.

По его словам, наши воины прошли первые 2 линии и находятся перед третьей. Также он отметил, что Украина уже осободила 50% территорий.

Отметим, 6 декабря в Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины проводят наступательные операции на Бахмутском направлении и удерживают позиции на левом берегу Херсонской области.