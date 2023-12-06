В інтерв'ю з Fox News Рустем Умєров запросив критиків українського війська на фронт.

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ЗСУ продовжують витісняти ворога

Рустем Умєров заявив, що запрошує на поле бою тих людей, які закидають Україні про "недостатньо швидке" просування ЗСУ.

Він наголосив, що наші Сили оборони втримують позиції від російських атак і, крім цього, проводять власну контрнаступальну операцію.

Ми робимо це добре. Ми продовжуємо відвойовувати території,

– сказав він.

Рустем Умєров також повідомив, що Україна має військові плани на 2024 рік. Принагідно він наголосив, що для перемоги над ворогом необхідно вийти на кордони, які були до 1991 року.

Це наша земля, яку ми захищаємо, і насамперед у нас є стратегічна мета – ми хочемо вийти на кордони 1991 року,

– сказав міністр.

Україна вже звільнила половину територій

До слова, під час цього ж інтерв'ю очільник Міноборони розповів, що Росія має 3 оборонні лінії на фронті в України.

За його словами, наші воїни пройшли перших 2 лінії і перебувають перед третьою. Також він зазначив, що Україна вже звільнила 50% територій.

Зазначимо, 6 грудня у Генштабі повідомили про те, що Сили оборони України проводять наступальні операції на Бахмутському напрямку та втримують позиції на лівому березі Херсонської області.