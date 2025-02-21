Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко, заметив, что замедление наступления оккупантов произошло не просто так. Проблемы российской армии постепенно нарастают. Уже были данные, что с 3 по 9 февраля 2025 года Россия захватила 19,5 квадратных километров территории Украины. Это – самый низкий темп продвижения с июня 2024 года.

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Почему замедлилось российское наступление

Как отметил Тимочко, тут стоит назвать несколько причин. Прежде всего враг заходит на почти полностью разрушенную территорию. Там сложно качественно разместить войска и накопить боекомплект.

Несмотря на это, диктатор Путин уже ввел свои стратегические резервы на войну против Украины. Фактически у него нет качественных подразделений, которые не были бы привлечены к боевым действиям.

В целом качественного войска у Путина не осталось за пределами поля боя. Да, он способен делать ротацию в пределах фронта. Но нарастить потенциал, в том числе и технический, он не может. Также они не могут резко увеличить офицерский состав российской армии. Потому что его неоткуда черпать,

– сказал Тимочко.

Уже были сообщения о проблемах оккупантов с бронетехникой из-за огромных потерь. Эту нехватку они пытаются перекрыть человеческим ресурсом. Также похоже на то, что их потери уже превышают набор личного состава.

Основное – это работа Вооруженных Сил Украины по уничтожению потенциала врага. Мы получаем оружие от союзников. Продолжается мобилизация. Это все влияет на общий ход линии фронта,

– отметил Тимочко.

Напомним, по состоянию на 20 февраля Россия потеряла более 863 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10134 вражеских танков, 21112 боевых бронированных машин, 23410 артиллерийских систем и т.д.