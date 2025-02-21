Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, зауваживши, що сповільнення наступу окупантів сталося не просто так. Проблеми російської армії поступово наростають. Вже були дані, що з 3 по 9 лютого 2025 року Росія захопила 19,5 квадратних кілометрів території України. Це – найнижчий темп просування з червня 2024 року.

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Чому сповільнився російський наступ

Як наголосив Тимочко, тут варто назвати кілька причин. Насамперед ворог заходить на майже повністю зруйновану територію. Там складно якісно розмістити війська та накопичити боєкомплект.

Попри це, диктатор Путін вже ввів свої стратегічні резерви на війну проти України. Фактично у нього немає якісних підрозділів, які не були б залучені до бойових дій.

В цілому якісного війська у Путіна не залишилося за межами поля бою. Так, він здатен робити ротацію в межах фронту. Але наростити потенціал, зокрема й технічний, він не може. Також вони не можуть різко збільшити офіцерський склад російської армії. Бо його немає звідки черпати,

– сказав Тимочко.

Вже були повідомлення про проблеми окупантів з бронетехнікою через величезні втрати. Цю нестачу вони намагаються перекрити людським ресурсом. Також схоже на те, що їхні втрати вже перевищують набір особового складу.

Основне – це робота Збройних Сил України зі знищення потенціалу ворога. Ми отримуємо зброю від союзників. Триває мобілізація. Це все впливає на загальний перебіг лінії фронту,

– зауважив Тимочко.

Нагадаємо, станом на 20 лютого Росія втратила понад 863 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10134 ворожих танків, 21112 бойових броньованих машин, 23410 артилерійських систем тощо.