На фронте наши позиции сильнее, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что фронт удалось стабилизировать. Он отметил, что это произошло благодаря БпЛА, технологическим решениям и "дальнобойным" санкциям против России.

Что известно о заявлении Зеленского?

По словам президента, Украина продолжает активно обороняться, но ситуация остается сложной. Зеленский отметил, что в 2026 году страна имеет больше успехов чем раньше.

В этом году у нас есть результаты больше, чем раньше. Особенно приятно когда это подтверждено нытьем так называемых российских военкоров,

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что обсуждение с партнерами защиты неба продолжается. Он добавил, что прогресса в вопросе антибалистики с США долгое время не было.

Зеленский также поблагодарил Европу за финансовую поддержку для Украины и подчеркнул важность помощи от американской стороны.

В США двухпартийная группа сенаторов призвала прислать Украине Украине 400 миллионов долларов помощи в сфере безопасности. Остальные 200 миллионов будут направлены для стран Восточной Европы.

Госдеп США 21 мая одобрил возможную продажу Украине оборудования для поддержки зенитной ракетной системы Hawk. Общая стоимость – примерно 108,1 миллиона долларов.

Германия финансирует закупки сотен ракет для Patriot, которые Украина начнет получать со следующего года. Берлин также предоставил средства на производство дронов-перехватчиков, передачу пусковых установок IRIS и ракет к ним.